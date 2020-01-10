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На Київщині електропоїзд на смерть збив жінку

На Київщині електропоїзд на смерть збив жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На Київщині, неподалік від станції "Лісова Буча", електропоїзд на смерть збив жінку, яка переходила колії в невстановленому місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

"У четвер 9 січня близько 18:40 неподалік залізничної станції "Лісова Буча" електропоїзд збив на смерть 66-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що електропоїзд рухався у напрямку Києва. Тіло загиблої жінки виявили випадкові перехожі.

"Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, лише констатували смерть жінки", - додали у відділі комунікації.

Повідомляється, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

Нагадаємо, на Львівщині під колесами пасажирського поїзда помер невідомий.

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