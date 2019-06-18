В Киевской области мужчину избили и украли у него телевизор
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киевской области местный житель украл из дома соседа мобильные телефоны и телевизор. Об этом сообщили УНН в источники в правоохранительных органах.
В Киевской области местный житель через незапертую дверь попал в дом, где избил хозяина и забрал из дома два мобильных телефона и телевизор.
Преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Полтавской области из дома похитили почти полмиллиона гривен.