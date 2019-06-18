В Киевской области мужчину избили и украли у него телевизор

В Киевской области местный житель через незапертую дверь попал в дом, где избил хозяина и забрал из дома два мобильных телефона и телевизор.

Преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Полтавской области из дома похитили почти полмиллиона гривен.