На Київщині чоловіка побили та вкрали у нього телевізор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Київщині місцевий житель поцупив з домівки сусіда мобільні телефони та телевізор. Про це УНН повідомили у джерела у правоохоронних органах.
На Київщині місцевий мешканець через незачинені двері потрапив до будинку, де побив гоподаря та забрав з будинку два мобільні телефони та телевізор.
Злочинця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 КК України.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині з будинку викрали майже півмільйона гривень.