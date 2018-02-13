На Киевщине мужчина пытался взорвать гранатой трех одноклассников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Вышгородском районе Киевской области мужчина пытался взорвать противопехотной гранатой трех одноклассников, со ссылкой на пресс-службу ГУНП области передает УНН.
"Полицейские Вышгородского района Киевской области задержали 63-летнего мужчину, который бросил гранату Ф-1 на частное подворье в селе Новые Петровцы. В результате взрыва в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести. За их жизнь борются врачи. С места происшествия правоохранители изъяли обломки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. Также от взрыва погиб пес 53-летнего пострадавшего хозяина. Предварительно установлено, что у подозреваемого был конфликт с владельцем дома", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате взрыва в Харькове работнице аптеки оторвало палец на руке, а ее двухлетний внук получил рваные раны лица.