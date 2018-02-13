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На Київщині чоловік намагався підірвати гранатою трьох однокласників

На Київщині чоловік намагався підірвати гранатою трьох однокласників

Київ • УНН

 • 10533 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Вишгородському районі Київської області чоловік намагався підірвати протипіхотною гранатою трьох однокласників, з посиланням на прес-службу ГУНП області передає УНН.

“Поліцейські Вишгородського району Київщини затримали 63-річного чоловіка, який кинув гранату Ф-1 на приватне подвір’я в селі Нові Петрівці. В результаті вибуху в реанімацію потрапили троє чоловіків-однокласників із травмами різного ступеню тяжкості. За їх життя борються лікарі. З місця події правоохоронці вилучили уламки корпусу гранати та інші речові докази. Також від вибуху загинув пес 53-річного потерпілого господаря. Попередньо встановлено, що у підозрюваного був конфлікт з власником будинку”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у результаті вибуху в Харкові працівниці аптеки відірвало палець на руці, а її дворічний онук отримав рвані рани обличчя.

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