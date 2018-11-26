В Киевской области частично ограничено движение грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. С 5:00 утра 26 ноября в связи с ухудшением погодных условий на некоторых участках дорог Киевской области ограничено движение грузового, крупногабаритного, тяжеловесного транспорта до особого распоряжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Укравтодора"
С 5:00 утра 26 ноября в связи с ухудшением погодных условий на некоторых участках дорог Киевской области ограничено движение грузового, крупногабаритного, тяжеловесного транспорта до особого распоряжения - согласно решению Киевского областного межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во время ухудшения погодных условий.
В частности, 26 ноября на территории Киевской области и в г. Киева облачно, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем от -3 мороза до +2 тепла. Дорожные предприятия работают в усиленном режиме.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили об осложнение погодных условий.