В Киевской области частично ограничено движение грузовиков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98925 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106100 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141578 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138696 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133400 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126942 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166170 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117984 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области частично ограничено движение грузовиков

В Киевской области частично ограничено движение грузовиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. С 5:00 утра 26 ноября в связи с ухудшением погодных условий на некоторых участках дорог Киевской области ограничено движение грузового, крупногабаритного, тяжеловесного транспорта до особого распоряжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Укравтодора"

С 5:00 утра 26 ноября в связи с ухудшением погодных условий на некоторых участках дорог Киевской области ограничено движение грузового, крупногабаритного, тяжеловесного транспорта до особого распоряжения - согласно решению Киевского областного межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во время ухудшения погодных условий.

В частности, 26 ноября на территории Киевской области и в г. Киева облачно, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем ​​от -3 мороза до +2 тепла. Дорожные предприятия работают в усиленном режиме.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили об осложнение погодных условий.

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