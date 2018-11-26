На Київщині частково обмежено рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. З 5 години ранку 26 листопада у зв'язку із погіршенням погодних умов на деяких ділянках доріг Київської області обмежено рух вантажного, великогабаритного , великовантажного транспорту до особливого розпорядження. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення "Укравтодору"
З 5 години ранку 26 листопада у зв'язку із погіршенням погодних умов на деяких ділянках доріг Київської області обмежено рух вантажного, великогабаритного , великовантажного транспорту до особливого розпорядження - відповідно до рішення Київського обласного міжвідомчого оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час погіршення погодних умов.
Зокрема, 26 листопада на території Київської області та у м. Києва хмарно, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень від -3 морозу до +2 тепла. Дорожні підприємства працюють в посиленому режимі.
Як повідомляв УНН, українців попередили про ускладнення погодних умов.