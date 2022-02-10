В Киевской области 52-летняя водитель на автомобиле въехала в кафе. Пострадала работница заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В селе Пуховка Киевской области 52-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon въехала в кафе. В результате работница заведения получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.
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“Сегодня, 10 февраля, около 13:45 часов в селе Пуховка 52-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon не справилась с управлением и въехала в стену здания кафе. В результате ДТП 28-летняя работница заведения получила телесные повреждения, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию.
Дополнение
В Днепре во время ремонтных работ грузовик наехал на грузовой автоподъемник. В результате двое мужчин вылетели из корзины. Они были госпитализированы в больницу.