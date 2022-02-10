На Київщині 52-річна водійка на автомобілі в'їхала у кав‘ярню. Постраждала працівниця закладу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 48897 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 77218 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 88627 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 116708 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 124573 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 110877 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130757 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166992 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178903 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215444 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 190966 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 258803 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 65227 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 34745 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58322 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 258803 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 190966 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 296127 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 415408 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 667260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 11268 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58322 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100055 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137495 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162301 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

На Київщині 52-річна водійка на автомобілі в'їхала у кав‘ярню. Постраждала працівниця закладу

На Київщині 52-річна водійка на автомобілі в'їхала у кав‘ярню. Постраждала працівниця закладу

Київ • УНН

 • 18707 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У селі Пухівка на Київщині 52-річна водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon в'їхала у кав‘ярню. У результаті працівниця закладу отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

Цитата

“Сьогодні, 10 лютого, близько 13:45 години в селі Пухівка 52-річна водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon не впоралася з керуванням та в’їхала у стіну будівлі кав‘ярні. У результаті ДТП 28-річна працівниця закладу отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на місці події працюють працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Доповнення

У Дніпрі під час ремонтних робіт вантажівка наїхала на вантажний автопідйомник. У результаті двоє чоловіків вилетіли з кошика. Їх було госпіталізовано до лікарні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83