На Київщині 52-річна водійка на автомобілі в'їхала у кав‘ярню. Постраждала працівниця закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У селі Пухівка на Київщині 52-річна водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon в'їхала у кав‘ярню. У результаті працівниця закладу отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.
Цитата
“Сьогодні, 10 лютого, близько 13:45 години в селі Пухівка 52-річна водійка автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon не впоралася з керуванням та в’їхала у стіну будівлі кав‘ярні. У результаті ДТП 28-річна працівниця закладу отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місці події працюють працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.
Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.
Доповнення
У Дніпрі під час ремонтних робіт вантажівка наїхала на вантажний автопідйомник. У результаті двоє чоловіків вилетіли з кошика. Їх було госпіталізовано до лікарні.