В Кировоградской области из-за обломков вражеского дрона есть повреждения

В Кировоградской области в Александрийском районе сбит вражеский беспилотник. Обломками повреждены кровли, окна, заборы частных домов и два автомобиля. Пострадавших нет, сообщил во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Очередная вражеская атака. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Александрийского района обломками сбитого дрона повреждены несколько кровель, окон, заборов частных домовладений. Зацепило и два автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет - написал Райкович в Telegram.

Все соответствующие службы на месте, добавил он.

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