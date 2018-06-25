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В Кировоградской области из исправительной колонии сбежали двое осужденных

В Кировоградской области из исправительной колонии сбежали двое осужденных

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. На Кировоградщине служебная собака за час отыскала беглеца из исправительной колонии, другого задержали сотрудники пенитенциарного заведения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Двое осужденных сбежали из исправительной колонии. К розыску беглецов привлекли специалистов кинологического центра. На место происшествия выехали младший инспектор кинологического центра полиции Сергей Шудря вместе с лабрадором по имени Брайт. За час собака привела кинолога на место, где скрывался 35-летний беглец. Его 45-летнего "товарища" разыскали уже работники колонии", - рассказали в полиции.

Напомним, правоохранители Киева задержали мошенника, который сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался в арендованной квартире. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования.

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