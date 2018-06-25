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На Кіровоградщині з виправної колонії втекли двоє засуджених

На Кіровоградщині з виправної колонії втекли двоє засуджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. На Кіровоградщині службовий собака за годину відшукав втікача з виправної колонії, іншого затримали працівники пенітенціарного закладу. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.

“Двоє засуджених втекли з виправної колонії. До розшуку втікачів залучили фахівців кінологічного центру. На місце пригоди виїхали молодший інспектор кінологічного центру поліції Сергій Шудря разом із лабрадором на ім’я Брайт. За годину собака привів кінолога на місце, де переховувався 35-річний втікач. Його 45-річного „товариша“ розшукали вже працівники колонії”, — розповіли у поліції.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали шахрая, який втік з-під варти. Чоловік переховувався в орендованій квартирі. Тепер йому доведеться відповідати не лише за шахрайські дії, а й за втечу під час конвоювання.

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