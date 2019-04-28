В Кировоградской области совершено дерзкое разбойное нападение на фермерское хозяйство

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104703 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108949 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111676 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112706 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140133 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114779 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139833 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 102193 просмотра
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7 марта, 12:17 • 102053 просмотра
Актуальное
В Кировоградской области совершено дерзкое разбойное нападение на фермерское хозяйство

В Кировоградской области совершено дерзкое разбойное нападение на фермерское хозяйство

Киев  •  УНН

 • 31435 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В одном из сел Благовещенского района Кировоградской области неизвестные совершили разбойное нападение на фермерское хозяйство и забрали посевной материал. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Среди ночи пятеро неизвестных мужчин в балаклавах ворвались в складские помещения предприятия. Они угрожали двум охранникам огнестрельным оружием, после чего связали их и вывезли в поле за складади.

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Грабители также завладели посевным материалом на сумму ориентировочно 3 млн грн. Загрузив мешки с зерном на автомобили злоумышленники скрылись с места преступления.

Полиция начала досудебное расследование по статье "разбой" (ст. 187 УК).

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