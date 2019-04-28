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На Кіровоградщині скоєно зухвалий розбійний напад на фермерське господарство

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В одному з сіл Благовіщенського району Кіровоградської області невідомі здійснили розбійний напад на фермерське господарство та забрали посівний матеріал. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Серед ночі п’ятеро невідомих чоловіків у балаклавах увірвалися до складських приміщень підприємства. Вони погрожували двом охоронцям вогнепальною зброєю, після чого зв’язали їх та вивезли у поле за складами.

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Грабіжники також заволоділи посівним матеріалом на суму орієнтовно 3 млн грн. Завантаживши мішки з зерном на автомобілі зловмисники зникли з місця скоєння злочину.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею “розбій” (ст. 187 ККУ).

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