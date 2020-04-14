В Кировоградской области еще два человека заболели на COVID-19
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 144 случая заболевания на COVID-19, из которых 7 случаев - летальные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, сообщает УНН.
Со слов главы ОГА, за минувшие сутки лабцентр провел 98 ПЦР-исследований контактных лиц, из них только у двух человек обнаружили коронавирус.
"Речь идет о 20-летней девушке с Кропивницкого, которая до этого находилась на лечении в частной клинике, а также о 37-летнем мужчине из села Соколовское Кропивницкого района, который был контактным с ранее выявленными больными", - сообщил Андрей Балонь.
В общем пока от COVID-19 в области лечатся 137 человек, среди них - пятеро детей и 54 медработника.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 - летальные.