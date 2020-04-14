На Кіровоградщині ще дві людини захворіли на COVID-19

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 144 випадки захворювання на COVID-19, із яких 7 випадків - летальні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує УНН.

За словами голови ОДА, за минулу добу лабцентр провів 98 ПЛР-досліджень контактних осіб, із них лише у двох осіб виявили коронавірус.

"Йдеться про 20-річну дівчину з Кропивницького, яка до цього перебувала на лікуванні у приватній клініці, а також про 37-річного чоловіка з села Соколівське Кропивницького району, який був контактним з раніше виявленими хворими", - повідомив Андрій Балонь.

Загалом наразі від COVID-19 в області лікуються 137 осіб, серед них – п’ятеро дітей і 54 медпрацівники.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні.

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