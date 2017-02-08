В Кировоградской области усилят контроль за перемещением свиней и реализацией продуктов из них

Согласно информации, такие действия связаны с возникновением заболевания АЧС в частном домовладении жителя села Грузское Кировоградского района, которое расположено совсем недалеко от Кропивницкого и п.Новый, которое подчинено городскому совету, согласно введенных противоэпидемических мероприятий, попало в трехкилометровую зону защиты, которая граничит с эпизоотическим очагом.

Следовательно, в частных хозяйствах населения зоны защиты будут проведены клинические обследования свиней, осуществлен их учет, а хозяева будут предупреждаться о запрете продажи, перемещения, выгульного содержания и бесконтрольного забоя животных. Изъятых животных в поселке Новом решено не уничтожать, а вывезти для забоя на мясоперерабатывающие предприятия Кировоградского района. Предварительно таким предприятием определено ООО "Соколовский мясокомбинат" Украинские колбасы". Такое решение позволит минимизировать потери людей от реализации противоэпизоотических мероприятий.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.