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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Кіровоградщині посилять контроль за переміщенням свиней і реалізацією продуктів з них

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Управління Держпродспоживслужби та міська державна лікарня ветеринарної медицини посилять контроль за переміщенням живих свиней, утриманням, забоєм, переробкою та реалізацією продуктів і сировини з них, торгівлею живими тваринами та продуктами тваринного походження, у тому числі в недозволених місцях і на стихійних ринках. Про це поінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.

На Кіровоградщині посилять контроль за переміщенням свиней і реалізацією продуктів з них

Згідно з інформацією, такі дії пов’язані з виникненням захворювання АЧС у приватному домоволодінні жителя села Грузьке Кіровоградського району, яке розташоване зовсім недалеко від Кропивницького і селище Нове, підпорядковане міській раді, відповідно до запроваджених протиепідемічних заходів, потрапило до трикілометрової зони захисту, яка межує з епізоотичним осередком.

Відтак, у приватних господарствах населення зони захисту будуть проведені клінічні обстеження свиней, здійснений їх облік, а господарі попереджатимууться про заборону продажу, переміщення, вигульного утримання та безконтрольного забою тварин. Вилучених тварин у селищі Новому вирішено не знищувати, а вивезти для забою на м’ясопереробні підприємства Кіровоградського району. Попередньо таким підприємством визначено ТОВ “Соколівський м’ясокомбінат “Українські ковбаси”. Таке рішення дозволить мінімізувати втрати людей від реалізації протиепізоотичних заходів.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.

За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.

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