В Кировоградской области после подтоплений ситуация стабилизируется, уровень воды в Днепре снижается - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Гидрологическая обстановка в Кировоградской области контролируемая. Уровень воды в Днепре снижается. Эвакуировали с дачи только одного человека. Новых угроз подтоплений нет, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Детали
Состояние подъема воды на территориях, расположенных в зоне реки Днепр Светловодской и Онуфриевской громад, находится на постоянном контроле. Каждые 6 часов соответствующие службы и управление гражданской защиты ОВА докладывают оперативную информацию о движении воды.
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"На текущий момент наблюдается снижение ее уровня в бассейне реки Днепр, гидрологическая обстановка постепенно стабилизируется, новых угроз подтопления территорий нет", - сообщил Райкович в Telegram.
Обошлось лишь одной эвакуированной жительницей из дачного общества в Светловодске.
Дополнение
По сообщениям ГСЧС Украины, подтопления фиксируют в семи областях Украины - на полях и дворах, но темпы поднятия уровня воды в реках спадают. Для уменьшения уровня воды в верхней части Кременчугского водохранилища будет открыта третья створка на ГЭС. Она не открывалась с 1974 года.
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