В Кировоградской области после подтоплений ситуация стабилизируется, уровень воды в Днепре снижается - ОВА

Детали

Состояние подъема воды на территориях, расположенных в зоне реки Днепр Светловодской и Онуфриевской громад, находится на постоянном контроле. Каждые 6 часов соответствующие службы и управление гражданской защиты ОВА докладывают оперативную информацию о движении воды.

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"На текущий момент наблюдается снижение ее уровня в бассейне реки Днепр, гидрологическая обстановка постепенно стабилизируется, новых угроз подтопления территорий нет", - сообщил Райкович в Telegram.

Обошлось лишь одной эвакуированной жительницей из дачного общества в Светловодске.

Дополнение

По сообщениям ГСЧС Украины, подтопления фиксируют в семи областях Украины - на полях и дворах, но темпы поднятия уровня воды в реках спадают. Для уменьшения уровня воды в верхней части Кременчугского водохранилища будет открыта третья створка на ГЭС. Она не открывалась с 1974 года.



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