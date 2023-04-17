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На Кіровоградщині після підтоплень ситуація стабілізується, рівень води в Дніпрі знижується - ОВА

На Кіровоградщині після підтоплень ситуація стабілізується, рівень води в Дніпрі знижується - ОВА

Київ • УНН

 • 713068 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Гідрологічна обстановка на Кіровоградщині контрольована. Рівень води в Дніпрі знижується. Евакуювали з дачі лише одну людину. Нових загроз підтоплень немає, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Деталі

Стан підйому води на територіях, що розташовані в зоні річки Дніпро Світловодської та Онуфріївської громад, знаходиться на постійному контролі. Кожні 6 годин відповідні служби та управління цивільного захисту ОВА доповідають оперативну інформацію щодо руху води.

Цитата

"На поточний момент спостерігається зниження її рівня в басейні річки Дніпро, гідрологічна обстановка поступово стабілізується, нових загроз підтоплення територій немає", - повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Обійшлося лише одною евакуйованою жителькою з дачного товариства у Світловодську.

Доповнення

За повідомленнями ДСНС України, підтоплення фіксують у семи областях України - на полях та подвір'ях, але темпи підняття рівня води у річках спадають. Для зменшення рівня води у верхній частині Кременчуцького водосховища буде відкрита третя стулка на ГЕС. Вона не відкривалася з 1974 року.

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