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В Кировоградской области горела аптека

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. В четверг в 07:48 в оперативно-координационный центр У ДСНС в области поступило сообщение о пожаре в помещении аптеки, расположенной в одноэтажном здании с комплексом магазинов по ул. Матросова в г. Знаменка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Кировоградской области горела аптека

На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что пожар возник между перекрытием и кровлей здания.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 100 м2. Погибших или травмированных нет.

В 8:53 пожар был локализован и в 11:56 - ликвидирован.

К тушению пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники 18-й ДПРЧ г. Знаменка.

Причина пожара выясняется.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом.

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