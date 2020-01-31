В Кировоградской области горела аптека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В четверг в 07:48 в оперативно-координационный центр У ДСНС в области поступило сообщение о пожаре в помещении аптеки, расположенной в одноэтажном здании с комплексом магазинов по ул. Матросова в г. Знаменка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что пожар возник между перекрытием и кровлей здания.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 100 м2. Погибших или травмированных нет.
В 8:53 пожар был локализован и в 11:56 - ликвидирован.
К тушению пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники 18-й ДПРЧ г. Знаменка.
Причина пожара выясняется.
Напомним, в Киевской области горел жилой дом.