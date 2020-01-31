На Кіровоградщині горіла аптека
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У четвер о 07:48 до оперативно-координаційного центру У ДСНС в області надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні аптеки, яка розташована в одноповерховій будівлі з комплексом магазинів по вул. Матросова у м. Знам’янка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що пожежа виникла між перекриттям та покрівлею будівлі.
На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала близько 100 м2. Загиблих чи травмованих немає.
О 08:53 пожежу було локалізовано та об 11:56 – ліквідовано.
До гасіння пожежі залучались 12 людей особового складу та 3 одиниці техніки 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка.
Причина пожежі з’ясовується.
Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок.