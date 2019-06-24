Корью с начала года заболели почти 55 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала года корью заболели почти 55 тысяч украинцев, из которыхза очередную отчетную неделю - 705 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"В течение 25-й недели 2019 года корью заболели 705 человек - 436 взрослых и 531 ребенок", - сообщили медики.
Как указано, с 13 до 20 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:
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- Харьковской области (72 больных: 45 взрослых и 27 детей),
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- городе Киев (64: 30 взрослых и 34 ребенка),
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- Львовской области (62: 18 взрослых и 44 ребенка),
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- Черновицкой области (55: 18 взрослых и 37 детей),
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- Ровенской области (46 больных: 11 взрослых и 32 ребенка).
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"С начала года (с 28 декабря 2018-го до 20 июня 2019 года) корью заболели 54 758 человека - 25 725 взрослых и 29 033 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли", - добавили в ЦОЗ Минздрава.
Также отмечается, что Минздрав совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы провести спецоперации по преодолению вспышки кори.