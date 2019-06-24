На кір з початку року захворіли майже 55 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку року на кір захворіли майже 55 тисяч українців, з яких за черговий звітний тиждень - 705 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"Протягом 25-го тижня 2019 року на кір захворіли 705 людей - 436 дорослих і 531 дитина", - повідомили медики.
Як вказано, із 13 до 20 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у:
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- Харківській області (72 хворих: 45 дорослих і 27 дітей),
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- місті Київ (64: 30 дорослих і 34 дитини),
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- Львівській області (62: 18 дорослих і 44 дитини),
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- Чернівецькій області (55: 18 дорослих і 37 дітей),
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- Рівненській області (46 хворих: 11 дорослих і 32 дитини).
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"З початку року (з 28 грудня 2018 року до 20 червня 2019 року) на кір захворіли 54 758 людини — 25 725 дорослих і 29 033 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли", - додали у ЦГЗ МОЗ.
Також зазначається, що МОЗ разом з Центром громадського здоров’я закликають регіони провести спецоперації з подолання спалаху кору.