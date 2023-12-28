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На Киевщине усиливают контрдиверсионные и меры безопасности

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 06:38  •  10535 просмотра

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В Киевской области с 28 декабря по 6 января будут проверять места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное.

С 28 декабря по 6 января усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности в Киевской области. Решение было принято на совете обороны Киевской области. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали 

В Киевской области увеличат количество блокпостов. Будут проверять места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и т.д.

Как отмечается, такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек.  

Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114 отдельной бригады теробороны.

 В КОВА попросили местных жителей и гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановки транспорта на блокпостах. Также напомнили о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Напомним

В Киеве с 25-го по 28-е декабря проводили учения по безопасности . учения. Проверяли транспорт и документы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
На Київщині посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи
Counter-sabotage and security measures are being strengthened in Kyiv region
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