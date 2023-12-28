На Киевщине усиливают контрдиверсионные и меры безопасности

Запад изменил стратегию и подталкивает Украину к переговорам с РФ - Politico

На фоне проблем с западной помощью Украине администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о прекращении войны.