На Киевщине "скорая" с пациентом застряла в снежном сугробе: спасатели деблокировали машину
Киев • УНН
В Киевской области спасатели высвободили автомобиль скорой помощи с пациентом, который застрял в снежном сугробе, обеспечив безопасный проезд по дороге.
Сегодня утром в Киевской области спасатели помогли машине скорой помощи выбраться из снежного заноса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
28 ноября в 07:49 поступило сообщение, что в селе Яблоновка на улице Мира автомобиль экстренной медицинской помощи забуксовал в снегу и не может выехать. В автомобиле находился больной.
Как отмечается, спасатели оперативно оказали помощь и отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
Дополнение
Как сообщал УНН, в области продолжают расчищать от снега и обрабатывать автодороги государственного и местного значения. По состоянию на 8:00 было задействовано 115 единиц техники и 148 работников.
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