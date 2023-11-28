На Киевщине "скорая" с пациентом застряла в снежном сугробе: спасатели деблокировали машину

Сегодня утром в Киевской области спасатели помогли машине скорой помощи выбраться из снежного заноса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

28 ноября в 07:49 поступило сообщение, что в селе Яблоновка на улице Мира автомобиль экстренной медицинской помощи забуксовал в снегу и не может выехать. В автомобиле находился больной.

Как отмечается, спасатели оперативно оказали помощь и отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Дополнение

Как сообщал УНН, в области продолжают расчищать от снега и обрабатывать автодороги государственного и местного значения. По состоянию на 8:00 было задействовано 115 единиц техники и 148 работников.

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