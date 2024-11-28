На Киевщине работают силы ПВО по вражеским дронам

В Киевской области была зафиксирована группа российских беспилотников, сейчас в области работают силы противовоздушной обороны, сообщили в четверг в КОВА, передает УНН.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги - говорится в сообщении КОВА.

рф выпустила 188 ракет и беспилотников во время массированной атаки на Украину: сбили 76 крылатых ракет, три Х-59/69 и 35 дронов