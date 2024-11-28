На Киевщине работают силы ПВО по вражеским дронам
Киев • УНН
В Киевской области обнаружено движение российских беспилотников. Силы противовоздушной обороны работают в регионе, население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
В Киевской области была зафиксирована группа российских беспилотников, сейчас в области работают силы противовоздушной обороны, сообщили в четверг в КОВА, передает УНН.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
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