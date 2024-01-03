На Киевщине от дифтерии умерла 73-летняя женщина

В Киевской области от дифтерии умерла 73-летняя женщина. Это первый летальный случай от дифтерии за 2023 год, передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

В Киевской области 73-летняя женщина умерла от дифтерии. 29 декабря 2023 года больная была госпитализирована в больницу, однако ее жизнь не удалось спасти из-за длительного самолечения и осложнений, возникших в результате болезни - говорится в сообщении.

Врачи установили, что у умершей отсутствовали прививки против дифтерии. Также отмечается, что это первый летальный случай от дифтерии за 2023 год.

Справка

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем или через предметы быта. Источником инфекции является больной человек или носитель дифтерийной палочки Corynebacterium diphtheriae, которые выделяют токсигенные штаммы возбудителя.

Среди самых распространенных проявлений болезни:

боль в горле;

повышенная температура, лихорадка;

отек слизистой оболочки ротоглотки;

налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса;

отек шеи;

увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов.

Заболевание также может вызвать осложнения, которые включают в себя:

блокировка дыхательных путей;

инфекционно-токсический шок;

повреждение сердечной мышцы (миокардит);

поражение нервной системы;

нефрозонефрит;

легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Предотвратить опасные осложнения можно благодаря вакцинации детей согласно Национальному календарю профилактических прививок, и ревакцинации взрослых каждые 10 лет. Дети должны получить 6 прививок от дифтерии: в первые 2,4,6, 18 месяцев жизни и в 6 и 14 лет.

Напомним,

С начала нынешнего эпидемического сезона, с октября, в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,7 млн человек, 56% - дети. С начала эпидсезона зарегистрировано четыре летальных случая вследствие гриппа.