На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка
Київ • УНН
У Києві від дифтерії померла 73-річна невакцинована жінка, що стало першим летальним випадком у 2023 році. Її стан погіршився через самолікування та ускладнення.
На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка. Це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік, передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.
У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. 29 грудня 2023 року хвора була госпіталізовано до лікарні, проте її життя не вдалось врятувати через довготривале самолікування й ускладнення, що виникли внаслідок хвороби
Лікарі встановили, що у померлої були відсутні щеплення проти дифтерії. Також зазначається, що це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік.
Довідка
Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту. Джерелом інфекції є хвора людина чи носій дифтерійної палички Corynebacterium diphtheriae, які виділяють токсигенні штами збудника.
Серед найпоширеніших проявів хвороби:
біль у горлі;
підвищена температура, лихоманка;
набряк слизової оболонки ротоглотки;
наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;
набряк шиї;
збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.
Захворювання також може викликати ускладнення, які включають в себе:
блокування дихальних шляхів;
інфекційно-токсичний шок;
пошкодження серцевого м’яза (міокардит);
ураження нервової системи;
нефрозонефрит;
легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).
Запобігти небезпечним ускладненням можна завдяки вакцинації дітей згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, і ревакцинації дорослих кожні 10 років. Діти мають отримати 6 щеплень від дифтерії: у перші 2,4,6, 18 місяців життя та у 6 й 14 років.
Нагадаємо
З початку нинішнього епідемічного сезону, з жовтня, в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,7 млн людей, 56% - діти. З початку епідсезону зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу.