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На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка

На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка

Київ • УНН

 • 32350 перегляди

У Києві від дифтерії померла 73-річна невакцинована жінка, що стало першим летальним випадком у 2023 році. Її стан погіршився через самолікування та ускладнення.

На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка. Це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік, передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.

У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. 29 грудня 2023 року хвора була госпіталізовано до лікарні, проте її життя не вдалось врятувати через довготривале самолікування й ускладнення, що виникли внаслідок хвороби 

- йдеться в повідомленні.

Лікарі встановили, що у померлої були відсутні щеплення проти дифтерії. Також зазначається, що це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік.

Довідка

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту. Джерелом інфекції є хвора людина чи носій дифтерійної палички Corynebacterium diphtheriae, які виділяють токсигенні штами збудника.

Серед найпоширеніших проявів хвороби:

біль у горлі;

підвищена температура, лихоманка;

набряк слизової оболонки ротоглотки;

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;

набряк шиї;

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Захворювання також може викликати ускладнення, які включають в себе:

блокування дихальних шляхів;

інфекційно-токсичний шок;

пошкодження серцевого м’яза (міокардит);

ураження нервової системи;

нефрозонефрит;

легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

Запобігти небезпечним ускладненням можна завдяки вакцинації дітей згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, і ревакцинації дорослих кожні 10 років. Діти мають отримати 6 щеплень від дифтерії: у перші 2,4,6, 18 місяців життя та у 6 й 14 років.

Нагадаємо

З початку нинішнього епідемічного сезону, з жовтня, в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,7 млн людей, 56% - діти. З початку епідсезону зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу.

Павло Башинський

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