В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены детсад и школа: показали последствия
Киев • УНН
Во время массированной атаки БпЛА на Киевскую область силы ПВО сбили вражеские цели. В Бориспольском районе повреждены детсад, две школы и частный дом.
Киевскую область ночью российские войска снова атаковали дронами, работали силы ПВО. В Бориспольском районе из-за атаки рф повреждены детсад, два здания школы и частный дом, сообщил во вторник врио главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная массированная атака БпЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь", - отметил Калашник.
По его словам, в области работали силы ПВО, есть сбитые цели.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - указал он.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы - действующее и новостройку. В сооружениях выбиты остекление, окна и двери. Также повреждена детская площадка. Здесь же поврежден частный дом
На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки врага. Учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.