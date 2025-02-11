В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены детсад и школа: показали последствия

Киевскую область ночью российские войска снова атаковали дронами, работали силы ПВО. В Бориспольском районе из-за атаки рф повреждены детсад, два здания школы и частный дом, сообщил во вторник врио главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

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"Очередная массированная атака БпЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь", - отметил Калашник.

По его словам, в области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - указал он.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы - действующее и новостройку. В сооружениях выбиты остекление, окна и двери. Также повреждена детская площадка. Здесь же поврежден частный дом