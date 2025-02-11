На Київщині через нічну атаку рф дронами пошкоджено дитсадок та школу: показали наслідки
Київ • УНН
Під час масованої атаки БпЛА на Київську область сили ППО збили ворожі цілі. У Бориспільському районі пошкоджено дитсадок, дві школи та приватний будинок.
Київську область вночі російські війська знову атакували дронами, працювали сили ППО. У Бориспільському районі через атаку рф пошкоджено дитсадок, дві будівлі школи та приватний будинок, повідомив у вівторок т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч", - зазначив Калашник.
З його слів, в області працювали сили ППО, є збиті цілі.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - вказав він.
Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи - діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок
На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.