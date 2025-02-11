На Київщині через нічну атаку рф дронами пошкоджено дитсадок та школу: показали наслідки

Київську область вночі російські війська знову атакували дронами, працювали сили ППО. У Бориспільському районі через атаку рф пошкоджено дитсадок, дві будівлі школи та приватний будинок, повідомив у вівторок т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

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"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч", - зазначив Калашник.

З його слів, в області працювали сили ППО, є збиті цілі.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - вказав він.

Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи - діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок