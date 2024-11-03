На Киевщине из-за непогоды было обесточено 94 тыс. семей: энергетики уже вернули "свет"
Киев • УНН
На Киевщине энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 94 тысяч семей после повреждений, вызванных непогодой. Сильный ветер привел к падению деревьев на линии электропередач, но специалисты оперативно устранили проблему.
На Киевщине восстановили свет для 94 тысяч семей, которые остались без электроснабжения из-за непогоды, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
На Киевщине энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 94 тысяч семей после непогоды.
Сильный ветер вызвал падение веток и деревьев на линии электропередач в Киевской области, что привело к обесточиванию.
Специалисты оперативно ликвидировали повреждения, и почти все семьи снова имеют свет.
Напомним
Завтра в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.