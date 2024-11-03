На Киевщине из-за непогоды было обесточено 94 тыс. семей: энергетики уже вернули "свет"

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 53084 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 120876 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 136577 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 137799 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 155909 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 162760 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 149577 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 144326 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 207946 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132149 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине из-за непогоды было обесточено 94 тыс. семей: энергетики уже вернули "свет"

На Киевщине из-за непогоды было обесточено 94 тыс. семей: энергетики уже вернули "свет"

Киев  •  УНН

16:56 • 7938 просмотра

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На Киевщине энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 94 тысяч семей после повреждений, вызванных непогодой. Сильный ветер привел к падению деревьев на линии электропередач, но специалисты оперативно устранили проблему.

На Киевщине восстановили свет для 94 тысяч семей, которые остались без электроснабжения из-за непогоды, передает УНН со ссылкой на ДТЭК. 

На Киевщине энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 94 тысяч семей после непогоды.

Сильный ветер вызвал падение веток и деревьев на линии электропередач в Киевской области, что привело к обесточиванию.

Специалисты оперативно ликвидировали повреждения, и почти все семьи снова имеют свет.

Напомним 

Завтра в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКиевская область
dtekДТЭК
kievКиев