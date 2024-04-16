На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

В Киевской области 16 апреля в полицию поступило сообщение о вероятной опасности в учебных заведениях города Бровары. Было эвакуировано более 700 учеников и работников. Во время проверки правоохранители никаких взрывчатых материалов и веществ не нашли. Об этом во вторник сообщила полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Утром, 16 апреля в полицию поступило сообщение о вероятной опасности в учебных заведениях города.

Правоохранители Киевщины оперативно проверили помещения заведений - никаких взрывчатых материалов и веществ не обнаружено.

Всего было эвакуировано - 6 489 ученика и 553 человека персонала

Напомним

15 апреля правоохранители получили сообщение о "заминировании" сразу трех учебных заведений в Буче.