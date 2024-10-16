На Киевом заметили вражеский беспилотник, возможна работа ПВО

Над столичной Оболонью зафиксированы вражеские беспилотники, возможна работа ПВО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Вражеские БпЛА с севера. Один - уже над Оболонью. Может работать ПВО. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

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Ранее в Воздушных силах предупредили о вражеском БпЛА с севера в направлении Киева.