На Киевом заметили вражеский беспилотник, возможна работа ПВО
Киев • УНН
Над Оболонским районом Киева зафиксированы вражеские беспилотники. Мэр Виталий Кличко предупредил о возможной работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.
Над столичной Оболонью зафиксированы вражеские беспилотники, возможна работа ПВО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Вражеские БпЛА с севера. Один - уже над Оболонью. Может работать ПВО. Находитесь в укрытиях!
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Ранее в Воздушных силах предупредили о вражеском БпЛА с севера в направлении Киева.