На Києвом помітили ворожий безпілотник, можлива робота ППО
Київ • УНН
Над Оболонським районом Києва зафіксовано ворожі безпілотники. Мер Віталій Кличко попередив про можливу роботу ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.
Над столичною Оболонню зафіксовані ворожі безпілотники, можлива робота ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Ворожі БпЛА з півночі. Один - вже над Оболонню. Може працювати ППО. Перебувайте в укриттях!
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Раніше у Повітряних силах попередили про ворожий БпЛА з півночі у напрямку Києва.