В Хмельницкой области утром обезвредили еще два вражеских "шахеда"
Киев • УНН
Во время утренних воздушных тревог в Хмельницкой области обезврежены два вражеских беспилотника типа «Shahed». По предварительным данным, жертв, пострадавших и повреждений имущества нет.
Во время утренних воздушных тревог в Хмельницкой области обезврежены два вражеских дрона типа "Shahed". По предварительным данным, жертв, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил в среду глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня во время утренних воздушных тревог в пределах Хмельницкой области обезврежено 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". На местах событий работают все соответствующие службы. По информации по состоянию на данный момент - погибших, травмированных или повреждения имущества нет
На Хмельниччині вночі збили два "шахеди": без постраждалих 21 августа 2024, 06:26 • 19733 просмотра