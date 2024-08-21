Киев • УНН
Силы ПВО Хмельницкой области уничтожили два беспилотника типа «Shahed» ночью 21 числа. По сообщению главы ОВА, обошлось без жертв и повреждений имущества.
В Хмельницкой области в ночь на 21 силы противовоздушной обороны сбили два вражеских «шахеда», обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО уничтожили 2 вражеских БпЛА типа «Shahed». Погибших и травмированных нет
По его словам, информации о повреждении имущества не поступало.
Дополнение
В Хмельницкой области ночью были слышны звуки взрывов.
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