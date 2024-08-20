Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии

В Тернополе состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пожара на промышленном объекте, который вызвала атака рф. Было дано поручение Госпродпотребслужбе провести замеры состояния воздуха и питьевой воды, а также областной экологической инспекции выяснить масштабы ущерба, нанесенного экологии. Об этом рассказал заместитель начальника Тернопольской ОГА Виктор Устенко во время брифинга, передает УНН.

Определено по коду классификации чрезвычайное происшествие государственного уровня, поскольку связано с вооруженной агрессией рф. ГСЧС закончили тушение пожара, который возник на месте чрезвычайного происшествия. Было дано поручение Госпродпотребслужбе провести соответствующие замеры к тем, что проводит Центр контроля и профилактики болезней по воздуху, питьевой воды. Дано поручение экологической инспекции выяснить масштабы ущерба, нанесенного экологии - сказал Устенко.

Напомним

Ночью в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами, пожар локализован в 6:50, пострадавших нет.