В Хмельницкой области в ночь на 27 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 9 вражеских целей, сообщений о травмированных и повреждениях не поступало. Об этом сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 9 вражеских целей. Сейчас обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало - написал Тюрин.

Ранее в мониторинговых каналах писали, что ночью были слышны звуки взрывов в Хмельницкой области.

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 27 июня во время массированной атаки сбили 28 воздушных целей – 5 ракет и 23 ударных дрона российской армии.