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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Хмельниччині вночі збили 9 ворожих цілей. Травмованих та пошкоджень немає

Київ • УНН

 • 28863 перегляди

У Хмельницькій області вночі було збито 9 ворожих об'єктів, про будь-які пошкодження не повідомлялося.

На Хмельниччині вночі збили 9 ворожих цілей. Травмованих та пошкоджень немає

У Хмельницькій області у ніч на 27 червня сили протиповітряної оборони знищили 9 ворожих цілей, повідомлень про травмованих та пошкодження не надходило. Про це повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 9 ворожих цілей. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило

- написав Тюрін.

Раніше у моніторингових каналах писали, що вночі було чутно звуки вибухів на Хмельниччині.

Повітряні Сили повідомили, що у ніч на 27 червня під час масованої атаки збили 28 повітряних цілей – 5 ракет та 23 ударні дрони російської армії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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