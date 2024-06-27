На Хмельниччині вночі збили 9 ворожих цілей. Травмованих та пошкоджень немає
Київ • УНН
У Хмельницькій області вночі було збито 9 ворожих об'єктів, про будь-які пошкодження не повідомлялося.
У Хмельницькій області у ніч на 27 червня сили протиповітряної оборони знищили 9 ворожих цілей, повідомлень про травмованих та пошкодження не надходило. Про це повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 9 ворожих цілей. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило
Раніше у моніторингових каналах писали, що вночі було чутно звуки вибухів на Хмельниччині.
Повітряні Сили повідомили, що у ніч на 27 червня під час масованої атаки збили 28 повітряних цілей – 5 ракет та 23 ударні дрони російської армії.