Халатность акушера-гинеколога во время родов привела к смерти мальчика в Хмельницкой области.
Перед судом предстанет акушер-гинеколог, из-за халатного отношения к профессиональным обязанностям которой в Хмельницкой области умер мальчик. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.
Прокурорами Волочиской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении врача акушер-гинеколога по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч.ч. 1, 2 ст. 140 УК Украины)
Сообщается, что ребенок родился в июле прошлого года. По данным правоохранителей, халатное отношение акушера-гинеколога к своим профессиональным обязанностям во время родов привело к тяжелым последствиям здоровью мальчика.
Среди многих диагнозов у ребенка - асфиксия, поражение центральной нервной системы, кровоизлияния. Отмечается, что травмы получила и женщина.
В марте этого года, мальчик умер в больнице.
В Хмельницкой области акушер-гинекологу сообщили о подозрении из-за смерти младенца18 марта 2024, 14:37 • 19077 просмотров