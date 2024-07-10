Перед судом предстанет акушер-гинеколог, из-за халатного отношения к профессиональным обязанностям которой в Хмельницкой области умер мальчик. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.

Прокурорами Волочиской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении врача акушер-гинеколога по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч.ч. 1, 2 ст. 140 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что ребенок родился в июле прошлого года. По данным правоохранителей, халатное отношение акушера-гинеколога к своим профессиональным обязанностям во время родов привело к тяжелым последствиям здоровью мальчика.

Среди многих диагнозов у ребенка - асфиксия, поражение центральной нервной системы, кровоизлияния. Отмечается, что травмы получила и женщина.

В марте этого года, мальчик умер в больнице.

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