В Хмельницкой области у предприятия забрали арендованную землю стоимостью более 41 млн грн

"Во исполнение решения хозяйственного суда Хмельницкой области, которым удовлетворены исковые требования прокуратуры области, с частным предприятием расторгнуты договоры аренды 38 га земли (стоимостью 41, 6 млн грн - ред.), расположенной на территории Россошанского сельского совета Хмельницкого района", - говорится в сообщении .

Причина прекращения арендных отношений стало систематическое невыполнение арендатором условий договоров. Размер задолженности по уплате арендных платежей превысил 1, 3 млн грн.

Отмечается, что в пользование земля была передана еще в 2014 году для строительства и обслуживания зданий торговли.

Также, из-за того, что в течение действия договоров аренды, земли фактически не использовались, никаких объектов инфраструктуры по обслуживанию населения не осуществлялось, после реагирования прокуратуры земли возвращены в государственную собственность.

Напомним, в Черкасской области предотвратили незаконное предоставление в аренду более 200 га земли в административных границах Байбузовского сельского совета.