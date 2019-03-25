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На Хмельниччині у підприємства забрали орендовану землю вартістю понад 41 млн грн

Київ • УНН

 • 8548 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Із приватним підприємством розірвано договори оренди землі вартістю понад 41 млн грн, через заборгованість по сплаті орендних платежів. По це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.

На Хмельниччині у підприємства забрали орендовану землю вартістю понад 41 млн грн

"На виконанням рішення господарського суду Хмельницької області, яким задоволено позовні вимоги прокуратури Хмельниччини, із приватним підприємством розірвано договори оренди 38 га землі(вартістю 41, 6 млн грн – ред.) розташованої на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району", - йдеться в повідомленні.

Причина припинення орендних відносин стало систематичне невиконання орендарем умов договорів. Розмір заборгованості по сплаті орендних платежів перевищив 1,3 млн грн.

Зазначається, що у користування земля була передана ще у 2014 році для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Також, через те, що упродовж дії договорів оренди, землі фактично не використовувалися, ніяких об’єктів інфраструктури з обслуговування населення не здійснювалося, за реагування прокуратури землі повернуто до державної власності.

Нагадаємо, у Черкаській області запобігли незаконному наданню в оренду понад 200 га землі в адміністративних межах Байбузівської сільської ради.

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