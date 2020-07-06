В Хмельницкой области сообщили о подозрении членам банды, которые требовали несуществующие долги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Хмельницкой области сообщено о подозрении членам организованной преступной группы, которые угрожая убийством, требовали денежные средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"...в результате проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий, в мае этого года разоблачены преступные действия четырех жителей города Волочиск. Организатор преступного объединения, имея опыт совершения преступлений против собственности, соединенных с насилием в отношении потерпевших, разработал план противоправного завладения денежными средствами и привлек в состав группы еще трех местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у одного из пострадавших сообщники требовали ежемесячно 2 тыс. грн, но со временем их "аппетиты" росли и, прикрываясь несуществующим долгом, они поставили пострадавшему требование переоформить право собственности на автомобиль AUDI A4.
У других мужчин злоумышленники требовали 40 тыс. грн, 1 тыс. долларов США и 2 тыс. долларов США несуществующих долгов.
При этом все неправомерные требования вымогателей сопровождались применением физического насилия и угрозами.
"Сейчас уличенным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, с угрозой убийства, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, совершенное организованной группой). Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - добавляется в сообщении.
Напомним, в ходе спецоперации задержали банду, которую подозревают в совершении разбойных нападений на частные дома граждан в Киеве и Киевской области. В ее состав входило четверо мужчин, двое из них - иностранцы.