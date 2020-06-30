У Києві під час спецоперації затримали банду за розбійні напади на будинки громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час спецоперації затримали банду, яку підозрюють у вчиненні розбійних нападів на приватні будинки громадян у Києві та в Київській області. До її складу входило четверо чоловіків, двоє з них - іноземці. Про це повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні вночі із залученням спецпризначенців КОРДу працівники управління карного розшуку разом зі слідчими підрозділами столичної поліції затримали організовану етнічну групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на приватний будинок на території Київської області. "Здобиччю" став сейф із грішми і коштовностями", - йдеться в повідомленні.
Начальник київської поліції Андрій Крищенко повідомив, що до складу групи входило четверо чоловіків: по двоє громадян України та Грузії. Троє із них уже мають кримінальне минуле: 42-річний іноземець раніше судимий за вбивство на території своєї країни, його 43-річний співвітчизник мав судимість за незаконне зберігання зброї, а 62-річний українець судимий за скоєння майнових злочинів.
"…Взагалі ми підозрюємо їх у скоєні кількох епізодів злочинної діяльності на території Києва та Київської області. Останній злочин вони скоїли у Києво-Святошинському районі, де напали на будинок жінки-підприємця: погрожуючи зброєю, зв’язали її та заволоділи грошима і коштовностями", - сказав Крищенко.
За його словами, спецпризначенці затримали нападників через кілька хвилин після надходження повідомлення на спецлінію 102 про вчинення злочину:
"У ході проведення обшуків вилучено вогнепальну зброю, ювелірні вироби, знаряддя для злому замків, пластикові стяжки та велику кількість інших предметів, які можуть бути речовими доказами в інших злочинах", - розповів Крищенко.
Повідомляється що усі речові докази направили для проведення експертизи.
Також четверо фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, КОРД затримав банду за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу.