На Хмельниччині повідомили про підозру членам банди, які вимагали неіснуючі борги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На Хмельниччині повідомлено про підозру членам організованої злочинної групи, які погрожуючи вбивством, вимагали грошові кошти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
"…в результаті проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, у травні цього року викрито злочинні дії чотирьох жителів міста Волочиськ. Організатор злочинного об’єднання, маючи досвід вчинення злочинів проти власності, поєднаних з насильством відносно потерпілих, розробив план протиправного заволодіння грошовими коштами та залучив до складу групи ще трьох місцевих жителів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що в одного із потерпілих спільники вимагали щомісячно 2 тис. грн, але з часом їх "апетити" зростали та, прикриваючись неіснуючим боргом, вони поставили потерпілому вимогу переоформити право власності на автомобіль AUDI A4.
В інших чоловіків зловмисники вимагали 40 тис. грн, 1 тис. доларів США та 2 тис. доларів США неіснуючих боргів.
При цьому всі неправомірні вимоги вимагачів супроводжувались застосуванням фізичного насильства та погрозами.
"Наразі викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, з погрозою вбивства, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я людини, вчинене організованою групою). Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внесення застави", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, під час спецоперації затримали банду, яку підозрюють у вчиненні розбійних нападів на приватні будинки громадян у Києві та в Київській області. До її складу входило четверо чоловіків, двоє з них - іноземці.