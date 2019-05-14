В Хмельницкой области взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В поселке Волковинцы Хмельницкой области неизвестный взорвал банкомат и похитил деньги. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло ночью. Неизвестный, взломав замок на двери, проник в помещение продуктового магазина, где установлен банкомат. Далее злоумышленник подорвал заднюю стенку банкомата после чего забрал кассеты с деньгами. Всего злоумышленнику удалось завладеть деньгами на сумму около 400 000 гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится расследование.
Как сообщал УНН, 10 мая ночью около 2:00 в поселке Слобожанское Змиевского района неизвестные взорвали банкомат.