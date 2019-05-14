На Хмельниччині підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У селищі Вовковинці Хмельницької області невідомий підірвав банкомат та викрав гроші. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вночі. Невідома особа, зламавши замок на дверях, проникла до приміщення продуктового магазину, де встановлений банкомат. Далі зловмисник підірвав задню стінку банкомату після чого забрав касети з грошима. Всього зловмиснику вдалося заволодіти грошима на суму близько 400 тисяч гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Проводиться розслідування.
Як повідомляв УНН, 10 травня вночі близько 02:00 у селищі Слобожанське Зміївського району невідомі підірвали банкомат.