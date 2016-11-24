В Хмельницкой области каждый пятый больной раком простаты узнает о диагнозе при профосмотре
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области за 9 месяцев 2016 года во время профилактических осмотров выявлено 22 случая рака предстательной железы (рака простаты - ред.). Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации.
Стоит отметить, что в Хмельницкой области за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 159 случаев рака простаты.
В ОГА также добавили, что в области в течение 9 месяцев 2016 года наибольшее количество случаев заболевания раком простаты было зарегистрировано у мужчин в возрасте 65-69 лет - 66 случаев.
В то же время, наименьшее количество случаев заболевания раком простаты в течение отчетного периода в Хмельницкой области была зарегистрирована у мужчин в возрасте 80 лет - 14 случаев.
В ОГА отметили, что несмотря на статистические данные, можно сделать вывод о том, что в Хмельницкой области есть тенденция к росту зарегистрированных случаев рака простаты у мужчин в возрасте 60 - 69 лет, в то время как в других возрастных группах такая тенденция отсутствует.
Как сообщал УНН, количество заболеваний раком простаты в Сумской области за три года выросла на 23,7% .
В общем в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев .
При этом, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований .
Онкологи, между тем, отмечают, что вылечить вовремя диагностированный рак возможно, и сегодня для этого существуют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование.
Более того, медики уже научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.
Так, израильский известный врач Эял Фенинг, например, заявил, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной .
Единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко" .
Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом заключается в том, что он работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного.
Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.