В Хмельницкой области каждый пятый больной раком простаты узнает о диагнозе при профосмотре

Стоит отметить, что в Хмельницкой области за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 159 случаев рака простаты.

В ОГА также добавили, что в области в течение 9 месяцев 2016 года наибольшее количество случаев заболевания раком простаты было зарегистрировано у мужчин в возрасте 65-69 лет - 66 случаев.

В то же время, наименьшее количество случаев заболевания раком простаты в течение отчетного периода в Хмельницкой области была зарегистрирована у мужчин в возрасте 80 лет - 14 случаев.

В ОГА отметили, что несмотря на статистические данные, можно сделать вывод о том, что в Хмельницкой области есть тенденция к росту зарегистрированных случаев рака простаты у мужчин в возрасте 60 - 69 лет, в то время как в других возрастных группах такая тенденция отсутствует.

Как сообщал УНН, количество заболеваний раком простаты в Сумской области за три года выросла на 23,7% .

В общем в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев .

При этом, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований .

Онкологи, между тем, отмечают, что вылечить вовремя диагностированный рак возможно, и сегодня для этого существуют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование.

Более того, медики уже научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, израильский известный врач Эял Фенинг, например, заявил, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной .

Единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко" .

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом заключается в том, что он работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного.

Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.