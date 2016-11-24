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На Хмельниччині кожен п'ятий хворий на рак простати дізнається про діагноз під час профоглядів

Київ • УНН

 • 11604 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Хмельницькій області за 9 місяців 2016 року під час профілактичних оглядів виявлено 22 випадки раку передміхурової залози (раку простати – ред.). Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації.

На Хмельниччині кожен п'ятий хворий на рак простати дізнається про діагноз під час профоглядів

Варто відзначити, у Хмельницькій області за 9 місяців 2016 року зареєстровано 159 випадків раку простати.

У ОДА також додали, що у області протягом 9 місяців 2016 року року найбільша кількість випадків захворювання на рак простати була зареєстрована у чоловіків віком 65-69 років – 66 випадків.

Водночас, найменша кількість випадків захворювання на рак простати протягом звітного періоду у Хмельницькій області була зареєстрована у чоловіків віком 80 років – 14 випадків.

У ОДА зазначили, що зважаючи на статистичні дані, можна зробити висновок про те, що в Хмельницькій області є тенденція до зростання зареєстрованих випадків раку простати у чоловіків віком 60 - 69 років, у той час як в інших вікових групах така тенденція відсутня.

Як повідомляв УНН, кількість захворювань на рак простати на Сумщині за три роки зросла на 23,7%.

Загалом у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

При цьому, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

Онкологи, тим часом, зазначають, що вилікувати вчасно діагностований рак можливо, і сьогодні для цього існують сучасні методики лікування та новітнє медичне обладнання.

Більше того, медики вже навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, що останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, заявив, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

Єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем полягає в тому, що він працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого.

Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.

 

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